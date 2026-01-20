Bitcoin Has Entered The Quantum Event Horizon | Charles Edwards
In this episode, Charles Edwards joins the show to discuss why quantum computing has become a real market risk, the valuation impact, upgrade paths, and what could unlock the next move. We also explore why Bitcoin’s classic cycle may be breaking, how institutional flows and liquidity are reshaping price action, and more. Enjoy!
Timestamps:
(00:00) Introduction
(02:34) Bitcoin’s Quantum Risk
(09:19) Expert Opinions on Quantum Timelines
(12:48) Potential Quantum Attacks on Bitcoin
(18:55) Evaluating Bitcoin’s Vulnerability to Quantum Computing
(28:38) Debating Bitcoin’s Long-Term Security and Value Proposition
(34:32) Final Thoughts
