Bitcoin Has Entered The Quantum Event Horizon | Charles Edwards

In this episode, Charles Edwards joins the show to discuss why quantum computing has become a real market risk, the valuation impact, upgrade paths, and what could unlock the next move. We also explore why Bitcoin’s classic cycle may be breaking, how institutional flows and liquidity are reshaping price action, and more. Enjoy!

Follow Charles: https://x.com/caprioleio

Follow Rizzo: https://x.com/pete_rizzo_

Follow Supply Shock: https://twitter.com/SupplyShockBW

Follow Blockworks: https://twitter.com/Blockworks_


Supply Shock Telegram: https://t.me/+SpmLg6P_QcgxNDcx


Timestamps:

(00:00) Introduction

(02:34) Bitcoin’s Quantum Risk

(09:19) Expert Opinions on Quantum Timelines

(12:48) Potential Quantum Attacks on Bitcoin

(18:55) Evaluating Bitcoin’s Vulnerability to Quantum Computing

(28:38) Debating Bitcoin’s Long-Term Security and Value Proposition

(34:32) Final Thoughts


Disclaimer: Nothing said on Supply Shock is a recommendation to buy or sell securities or tokens. This podcast is for informational purposes only, and any views expressed by anyone on the show are opinions, not financial advice. Hosts and guests may hold positions in the companies, funds, or projects discussed.


#Bitcoin #Crypto #SupplyShock


