Laurent Bourquin
MEV Capital | General Partner & CEO
Laurent is General Partner & Chief Executive Officer at MEV Capital. Prior co-founding the company, Laurent started his career at Société Générale Corporate & Investment Banking, where he held different Analyst roles until 2017, from ECM/DCM covering ASIAPAC region, to Cross-Asset research on Emerging Markets.
Laurent holds an MSc in Finance & Econometrics from Shanghai University of Finance and Economics, and a Bachelor’s in International Finance from Tongji University. He currently oversees MEV Capital's overall corporate and investment strategies, bridging DeFi innovation with institutional-grade risk management.
