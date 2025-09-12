home

LS-222

(00:00) Introduction

(03:32) The Sanctum Business Model

(07:22) LST Market Dominance

(11:23) Katana Ad

(12:16) Eigenlayer Ad

(13:15) Sanctum: The Clearing House For Staked SOL

(16:29) Sanctum’s Thesis On LSTs

(19:49) Execution Risk

(23:32) The Future Of Liquid Staking On Solana

(29:32) The Role Of Jito

(33:02) Katana Ad

(33:54) Eigenlayer Ad

(34:55) A New Era For Sanctum

(38:35) How Does Sanctum Generate Revenue?

(41:27) Are DATs A New Catalyst For DeFi?

(44:35) Futarchy

(50:45) Crypto’s Token Incentives

(53:47) Final Thoughts

