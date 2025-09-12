LS-222
(00:00) Introduction
(03:32) The Sanctum Business Model
(07:22) LST Market Dominance
(11:23) Katana Ad
(12:16) Eigenlayer Ad
(13:15) Sanctum: The Clearing House For Staked SOL
(16:29) Sanctum’s Thesis On LSTs
(19:49) Execution Risk
(23:32) The Future Of Liquid Staking On Solana
(29:32) The Role Of Jito
(33:02) Katana Ad
(33:54) Eigenlayer Ad
(34:55) A New Era For Sanctum
(38:35) How Does Sanctum Generate Revenue?
(41:27) Are DATs A New Catalyst For DeFi?
(44:35) Futarchy
(50:45) Crypto’s Token Incentives
(53:47) Final Thoughts